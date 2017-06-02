СК РФ возбудил уголовное дело после убийства людей во время перестрелки в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Следователи возбудили уголовное дело после убийства двух людей во время перестрелки в районе Крылатское, сообщили в пресс-службе столичного представительства Следственного комитета России.

Около двух часов ночи в лесополосе несколько мужчин повздорили, в результате чего ими были применены холодное и огнестрельное оружие. Двое участников конфликта были убиты.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

«Следователи отрабатывают круг лиц, возможно причастных к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз», — цитирует источники «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что стычка с кровавой развязкой произошла в лесополосе недалеко от улицы Крылатские холмы.