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Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после убийства людей во время перестрелки в Москве

СК РФ возбудил уголовное дело после убийства людей во время перестрелки в Москве

12:15  2 Июня 2017
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СК РФ возбудил уголовное дело после убийства людей во время перестрелки в Москве

Москва, 2 июня. Следователи возбудили уголовное дело после убийства двух людей во время перестрелки в районе Крылатское, сообщили в пресс-службе столичного представительства Следственного комитета России.

Около двух часов ночи в лесополосе несколько мужчин повздорили, в результате чего ими были применены холодное и огнестрельное оружие. Двое участников конфликта были убиты.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

«Следователи отрабатывают круг лиц, возможно причастных к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз», — цитирует источники «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что стычка с кровавой развязкой произошла в лесополосе недалеко от улицы Крылатские холмы.

Катерина Тимошенская
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