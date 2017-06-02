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Общество
Робот Пушкин прочтет стихи в московском парке «Сокольники»

Робот Пушкин прочтет стихи в московском парке «Сокольники»

12:00  2 Июня 2017
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Робот Пушкин прочтет стихи в московском парке «Сокольники»

Москва, 2 июня. Посетителей столичного парка «Сокольники» ждет весьма интересное развлечение. Они смогут услышать стихи великого классика в исполнении его андроидной копии.

Робот Пушкин будет встречать участников и гостей Московского фестиваля современной литературы, который состоится в парке 11 и 12 июля. В памяти робота хранятся порядка 600 произведений, он может исполнить любое из них по заказу.

Андроид очень похож на свой прототип и не узнать его невозможно: бакенбарды, цилиндр, плащ — все при нем. Его создатели научили робота шевелить губами и выражать эмоции.

Посетители парка смогут познакомиться с ним с 12 до 18 часов в дни работы фестиваля, сообщает АиФ со ссылкой на официальный портал столичной мэрии.

Алексей Громов
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