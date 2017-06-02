Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус»: где смотреть, составы команд, кто победит

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В субботу, 3 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов — 2017, в котором сыграют туринский «Ювентус» и мадридский «Реал». О том, где состоится игра и каковы у команд шансы на победу, рассказывает Федеральное агентство новостей.

Где состоится матч «Реал» — «Ювентус»

Финал 25-го розыгрыша кубка Лиги чемпионов пройдет в Кардиффе — столице Уэльса, на стадионе «Миллениум». Его вместимость — почти 75 тысяч зрителей. Это самая вместительная в мире крытая арена с естественным газоном. Начало матча — в 21 час 45 минут по московскому времени.

«Реал» в Лиге чемпионов

Мадридский клуб является действующим чемпионом турнира. Он начал путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов не слишком уверенно, заняв только второе место в группе F и пропустив вперед «Боруссию» из Дортмунда.

Но затем «Реал» осечек практически не допускал. Он последовательно оставил за бортом турнира итальянский «Наполи» (3:1, 3:1), немецкую «Баварию» (2:1, 4:2) и своих земляков из «Атлетико». После крупной победы в первой встрече (3:0) «Реал» позволил себе расслабиться и проиграть ответную со счетом 1:2.

Интересно, что в новейшей истории турнира еще ни одна команда еще не выигрывала Лигу чемпионов два года подряд. В Кардиффе «Реал» попытается снять это футбольное проклятие.

«Ювентус» в Лиге чемпионов

«Ювентус» же с самой осени выглядел монолитным и уверенным в себе коллективом. В квартете H команда из Турина заняла первое место, пропустив в шести матчах всего два мяча.

Великий вратарь Джанлуиджи Буффон продолжал наводить ужас на нападающих соперника и на стадии плей-офф. «Ювентус» выбил из Лиги чемпионов португальский «Порту» (2:0, 1:0), испанскую «Барселону» (3:0, 0:0) и французский «Монако» (2:0, 2:1). Всего один пропущенный мяч за шесть встреч: в Кардиффе ждут противостояния лучшей защиты Европы и лучшего нападения.

Кто победит в финале Лиги чемпионов — 2017

Букмекеры не отдают заметного преимущества ни одной из команд. Ставки на победу «Ювентуса» принимаются с коэффициентом 2,9, а на победу «Реала» — с коэффициентом 2,7. Ничья в основное время расценивается как чуть менее вероятный вариант — коэффициент около 3.

Наибольшие шансы забить в финале, по мнению букмекеров, имеют Криштиану Роналду и Карим Бензема у «Реала», Гонсало Игуаин и Паоло Дибала — у «Ювентуса». Самый прогнозируемый счет — 1:0, причем в любую из сторон.

Составы команд

Эксперты склоняются к тому, что команды выйдут на матч в таких вот стартовых сочетаниях.

«Ювентус»: Буффон — Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру — Хедира, Пьянич — Дани Алвес, Дибала, Манджукич — Игуаин.

«Реал»: Навас — Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу — Каземиру, Модрич, Кроос — Иско, Бензема, Криштиану Роналду.

Где смотреть финал Лиги чемпионов — 2017

Решающий матч евросезона покажут онлайн многие футбольные сайты. Разные издания обещают провести текстовые трансляции. У российских телезрителей есть шанс посмотреть игру в прямом эфире. Ее покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21.40.

В программе телеканала анонс выглядит следующим образом: «Футбол.«Ювентус» (Италия) — «Реал» (Испания). Лига чемпионов. Финал. Прямая трансляция из Великобритании».