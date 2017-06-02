В Центробанке противодействие биткойну уподобили борьбе слона и муравья

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Санкт-Петербург, 2 июня. Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов считает вопрос о биткойне «абсолютно маргинальной темой».

«Первый раз получилась криптовалюта, которую не контролирует ни один центральный банк. Маргинальная история. Для регулирования - это не проблема. Это как слону бороться с муравьем», - заявил он.

При этом, по мнению Швецова, бороться с биткойнами и другие криптовалютами должны представители бизнеса, ведь под ударом находятся именно они. «Это риски бизнеса, пусть и решают эти проблемы сами», — заявил он.