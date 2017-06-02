Западные санкции создали в Сирии дефицит лекарств для онкобольных

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Дамаск, 2 июня. В министерстве здравоохранения САР сообщают, что санкции Запада разрушают медицину в Сирии.

Заместитель министра здравоохранения Сирии Хабиб Аббуд заявил, что санкционные меры ряда западных государств и компаний, прежде всего, вредят мирному населению страны. Они негативно сказываются на поставках прививок, медикаментов для лечения онкозаболеваний и даже лекарств первой необходимости.

Сирийские фармацевтические предприятия во многом зависят от американских поставок, сейчас санкции буквально парализуют их работу. Экономические ограничения против Сирии ставят в тупик всю медицинскую систему страны, так как большинство оборудования в больницах, кардиоцентрах и фармакологических компаниях западного производства. Выход из строя любого хирургического аппарата может остановить работу целой операционной, отмечают представители Минздрава САР.