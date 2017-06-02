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Экономика
Путин «заболел» цифровой экономикой — Шувалов

Путин «заболел» цифровой экономикой — Шувалов

11:47  2 Июня 2017
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Путин

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава российского государства Владимир Путин полностью понимает важность и значимость высоких технологий и цифровой экономики, а также проявляет активный интерес в данной области. Об этом в пятницу сообщил первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов на панельной дискуссии ПМЭФ-2017.

«Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику», — отметил он. 

По словам Шувалова, Путин абсолютно «заболел этим», понимая, что существенные темпы роста основываются на цифровой экономике и технологическом преимуществе. 

Напомним, в Петербурге проходит второй день экономического форума. 

#путин #петербург #шувалов #пмэф #пмэф2017
Дана Балан
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