Путин «заболел» цифровой экономикой — Шувалов

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава российского государства Владимир Путин полностью понимает важность и значимость высоких технологий и цифровой экономики, а также проявляет активный интерес в данной области. Об этом в пятницу сообщил первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов на панельной дискуссии ПМЭФ-2017.

«Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику», — отметил он.

По словам Шувалова, Путин абсолютно «заболел этим», понимая, что существенные темпы роста основываются на цифровой экономике и технологическом преимуществе.

Напомним, в Петербурге проходит второй день экономического форума.