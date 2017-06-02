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Десятки рейсов из аэропортов Москвы отменены

Десятки рейсов из аэропортов Москвы отменены

11:59  2 Июня 2017
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Десятки рейсов из аэропортов Москвы отменены

Москва, 2 июня. Более 40 рейсов из московских аэропортов отменены из-за непогоды в столице, показывают данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Утром в пятницу в столичном аэропорту «Домодедово» было отменено 20 рейсов, 16 рейсов были задержаны. Непогода в Москве также сказалась на работе авиации в «Шереметьево»: задержаны пять рейсов.

Данных о задержках и отменах рейсов в аэропортах «Внуково» и «Жуковский» в настоящий момент нет, передает РИАМО.

Десятки рейсов из аэропортов Москвы отменены

Ранее очевидцы сообщили, что в центре Москвы 2 июня выпал мокрый снег с градом. Метеорологи также предупредили жителей столицы о сильном ветре в ближайшие сутки.

Катерина Тимошенская
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