В московском офисе хоккейного клуба «Динамо» прошли обыски

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Москва, 2 июня. В столичном офисе хоккейного клуба «Динамо» нагрянули с обысками. Следственно-оперативная группа изъяла бухгалтерскую документацию. О проведении обысков сообщается на сайте команды.

Данные мероприятия проводились в рамках проверки по письму заместителя главы правления ЦС ВСФО «Динамо» Сергея Федорова. В своем письме Федоров утверждает, что один из сотрудников занимается кражей средств от аренды льда.

В руководстве «Динамо» сообщили, что предоставили сотрудникам правоохранительных органов все необходимые документы. В клубе выразили надежду, что в скором времени возникшая ситуация решится.

В сообщении хоккейного клуба отмечается, что отношения между клубом и советом ВСФО «Динамо» не самые теплые. По этой причине письмо с информацией о хищениях некоторые считают «средством давления».