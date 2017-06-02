ФАН публикует список 10 госпитализированных после ДТП с двумя автобусами в Подмосковье

В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Пятеро детей и пятеро взрослых пострадали в результате столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в дорожной аварии.

Дети: Максим П. 2001 г.р., Алина Ф. 2001 г.р., Наталья В. 2001 г.р., Сергей Т. 2001 г.р., Надежда Г. 2002 г.р.

Взрослые: Алексей З. 1989 г.р., Сергей П. 1989 г.р., Михаил В. 1976 г.р., Игорь К. 1972 г.р., Людмила К.1950 г.р.

Все пострадавшие были госпитализированы в ЦРБ Коломны с легкими травмами, ушибами и ссадинами.