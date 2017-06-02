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Общество
Полиция обнаружила подпольное казино в помещении экс-игрока «Зенита» Малафеева

Полиция обнаружила подпольное казино в помещении экс-игрока «Зенита» Малафеева

11:35  2 Июня 2017
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Полиция обнаружила подпольное казино в помещении экс-игрока «Зенита» Малафеева

Санкт-Петербург, 2 июня. Петербургские правоохранители накануне накрыли подпольное казино в помещении, которое сдавал в аренду бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Как стало известно Федеральному агентству новостей, оно было расположено на Корпусной улице.

Источник ФАН подтвердил, что Малафеев сдавал в аренду помещение, из которого вынесли 24 игровых автомата, покерные столы и рулетку. Казино было «закрытым» — туда не допускались ни дворники, ни сантехники. 

Полиция обнаружила подпольное казино в помещении экс-игрока «Зенита» Малафеева

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», бывший футболист и владелец агентства недвижимости «М16» подтвердил, что сдавал помещение в аренду. Малафеев утверждает, что не знал о существовании подпольного казино на его площадке.

Алексей Громов
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