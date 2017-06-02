ВКС РФ нанесли авиаудары по ИГ в провинции Хама

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Хама, 2 июня. Правительственные войска наступают на позиции «Исламского государства»* в Хаме при поддержке ВКС РФ.

Сирийские источники отмечают, что российские летчики нанесли серию авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточной части провинции Хама. Укрепления игиловцев атакованы около населенных пунктов Хамада Омар, Аль-Худера и Укайрбат.

Ранее сообщалось, что российские летчики, дислоцированные на военной авиабазе «Хмеймим», поддержали танковое наступление Сирийской арабской армии в районе Пальмиры провинции Хомс.

Ранее агентство URA.ru написало, что ВС РФ нанесли ряд ракетных ударов по боевикам в районе Пальмиры.

* Организация запрещена на территории РФ.