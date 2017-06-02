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Экономика
Российская биржа может запустить торги криптовалютами

Российская биржа может запустить торги криптовалютами

11:36  2 Июня 2017
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Российская биржа может запустить торги криптовалютами

Санкт-Петербург, 2 июня. Одна из бирж Российской Федерации изучает вероятность запуска торгов криптовалютами. Об этом на полях петербургского международного экономического форума заявил первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов.

По его словам, на сегодняшний день существует проект одной из российских бирж допустить на свой рынок криптовалюту для торговли.

В настоящий момент идет оживленная дискуссия по этому поводу — товар это или нет, подчеркнул он. 

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Дана Балан
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