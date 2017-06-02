Пушков назвал «интересом узкой касты» сговор в США против снятия санкций с России

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Вашингтон, 2 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что «узкая каста» в США сговорилась с целью не дать президенту страны Дональду Трампу отменить антироссийские санкции.

«В США был сговор между частью Госдепа и конгрессом с целью не дать администрации Трампа снять санкции с России. Это интерес не нации, а узкой касты», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в СМИ сообщалось, что американский лидер в первые дни после вступления в должность пытался отменить антироссийские санкции, однако ему всерьез воспрепятствовали сторонники ушедшего Барака Обамы.