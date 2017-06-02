Бибилов рассказал о возможном переносе референдума о вхождении Южной Осетии в РФ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Южная Осетия не собирается отказываться от референдума о присоединении к РФ, однако он может быть отложен, сообщил югоосетинский президент Анатолий Бибилов.

По словам Бибилова, идею проведения референдума «никто не отрицает». «К этому мы рано или поздно придем. От этого мы никуда не денемся», — заявил президент Южной Осетии в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Однако при этом он отметил, что рано предпринимать какие-либо шаги без консультаций с политическими силами Южной Осетии, без консультаций с российскими властями.

При этом он не исключил возможность того, что референдум может не состояться до конца 2017 года и будет отложен.