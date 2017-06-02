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Экономика
Аксенов не исключил отказа от приватизации «Нового света»

Аксенов не исключил отказа от приватизации «Нового света»

11:22  2 Июня 2017
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Аксенов не исключил отказа от приватизации «Нового света»

Симферополь, 2 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возможном отказе от приватизации завод шампанских вин «Новый свет». Производство могут оставить в госсобственности.

«Может быть, просто аренда будет. Решения о продаже пока никакого нет», — сообщил Аксенов RNS, уточнив, что сейчас на заводе идет процесс акционирования, меняется система управления, будет акционерное общество со 100% государственным участием.

«После того, как все предложения, в том числе одно из них  — оставить его работать как акционерное общество с долей государства 100%, как только посчитаем экономику всех процессов, сделаем экспертизу по состоянию оборудования, будут определены цифры, которые нужно вложить в модернизацию, чтобы предприятие жило, тогда уже будем искать источники финансирования»,  — заключил он.

#крым #аксенов #новый свет
Ярослава Замысловатова
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