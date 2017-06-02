Аксенов не исключил отказа от приватизации «Нового света»

В Избранное

Скопировать

Симферополь, 2 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возможном отказе от приватизации завод шампанских вин «Новый свет». Производство могут оставить в госсобственности.

«Может быть, просто аренда будет. Решения о продаже пока никакого нет», — сообщил Аксенов RNS, уточнив, что сейчас на заводе идет процесс акционирования, меняется система управления, будет акционерное общество со 100% государственным участием.

«После того, как все предложения, в том числе одно из них — оставить его работать как акционерное общество с долей государства 100%, как только посчитаем экономику всех процессов, сделаем экспертизу по состоянию оборудования, будут определены цифры, которые нужно вложить в модернизацию, чтобы предприятие жило, тогда уже будем искать источники финансирования», — заключил он.