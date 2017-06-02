Социологические партизаны против Мэй: британские консерваторы на грани фиаско

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8 июня в Великобритании должны пройти внеочередные парламентские выборы. Действующее правительство, которое возглавляет лидер Консервативной партии Тереза Мэй, инициировало эти выборы в надежде получить устойчивое большинство в высшем законодательном органе страны, что необходимо для реализации процедуры выхода страны из ЕС.

Однако, как показывают социологические опросы, подавляющее электоральное превосходство консерваторов, столь очевидное еще в апреле 2017 года, когда Палата общин проголосовала за внеочередные выборы, за неделю до голосования практически исчезло.

На сегодняшний день партия Терезы Мэй рискует не только не победить на выборах, но и потерять порядка 20 существующих мест в парламенте.

Катализатор по имени Brexit

23 июня 2016 года состоялся референдум относительно членства Великобритании в Европейском союзе, на котором 51,9 % избирателей поддержали идею скорейшего выхода страны из структур ЕС.

Итогом нашумевшего Brexit, как назвали референдум 2016 года, стала отставка премьер-министра Дэвида Кэмерона, выступавшего категорически против ухода Британии из Евросоюза. Его место заняла лидер последовательно выступавшей с поддержкой Brexit Консервативной партии — Тереза Мэй.

С самого начала своей работы на посту премьер-министра Мэй запустила сложный и комплексный процесс «развода» своей страны с Европой. Однако, несмотря на формальную победу ее сторонников на референдуме, Мэй столкнулась с проблемой разделенной элиты и расколотого общества.

В уходящем созыве Палаты общин Консервативная партия контролировала 331 голос (при простом большинстве в 326 голосов), но такого неустойчивого большинства часто не хватало для поддержки многих процедурных вопросов, необходимых для выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Фактически, против Мэй по многим голосованиям выступала даже часть ее собственной партии, что делало формальную правящую коалицию, имевшую перевес лишь в 17 голосов, не более чем призрачным воинством, которое рассыпалось при каждом остром вопросе.

В такой ситуации в апреле 2017 года Мэй пошла на неожиданный и, казалось бы, выигрышный шаг — она объявила о внеочередных парламентских выборах. В этом решении, по состоянию на середину весны, был явный политический смысл: тогда, согласно опросу Communicate Research, консерваторы могли бы получить на выборах 36% голосов, а оппозиционные лейбористы — всего 23%.

Тогда же, в апреле, The Times опубликовала соцопрос, согласно которому поражение лейбористов могло быть еще более разгромным — они уступали консерваторам около 16 процентных пунктов. Ну а наиболее радикально высказались респонденты опроса Sunday Mirror, отдавшие консерваторам 50% голосов при 25% за лейбористов.

На фоне действовавшего в апреле соотношения мест в парламенте — 36,9% у консерваторов против 30,4% у лейбористов — такие опросы сулили консерваторам победу с разгромным счетом и значительное усиление своей фракции.

Лондонский туман рассеялся

Однако, несмотря на короткий срок между соцопросами и назначенной датой голосования, оказалось, что настроения английских избирателей столь же непостоянны, как и лондонская погода.

Уже к концу мая консерваторам было впору кусать локти от собственной недальновидности. Имея возможность еще два года иметь пусть и неустойчивое, но монопольное парламентское большинство, они, согласно последним опросам они теперь могут не только его не упрочить, но и элементарно утратить.

Так, майские исследования социологов показывают, что консерваторы могут получить в парламенте лишь 310 мест (против 331 сейчас), а все их кресла перейдут к оппозиционным лейбористам, которые вполне способны взять 257 мест (против нынешних 232). Скорее всего, сохранит свои позиции и оппозиционная Шотландская национальная партия, которая может получить 50 мест в новой Палате общин против нынешних 56 мест.

В такой непростой ситуации британский парламент станет еще более «подвешенным» и расколотым, нежели он есть сейчас, что может негативно отразиться на политическом будущем как консерваторов, так и лично Терезы Мэй.

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Скорее всего, самым простым, хоть и не самым неприятным станет тот факт, что консерваторы просто не смогут сформировать свое правительство и будут вынуждены пойти на коалицию со своими противниками. Ну а спорный вопрос Brexit и вовсе придется отложить в долгий ящик.

«Слабые мира сего»

Неожиданный предвыборный кульбит, который показали консерваторам британские избиратели всего за неделю до предстоящих парламентских выборов, вновь поднял на повестку дня проблему так называемых «социологических партизанов».

Ситуация, когда социологические опросы, которыми руководствуются «сильные мира сего», демонстрируют неверные или неточные результаты, а их проведение оборачивается против самих политиков, уже стало повторяющимся сюжетом в современной демократической системе самых разных стран.

Именно в такой ситуации оказался в 2016 году Дэвид Кэмерон, когда согласился на проведение злополучного «Брекзита», ставшего причиной его отставки. Тогдашняя победа сторонников выхода Великобритании из ЕС не была выявлена практически ни в одном предварительном соцопросе — и картина Репина «Не туда заехали!» возникла перед Кэмероном буквально за неделю до «Брекзита», когда что-либо менять в референдуме было категорически поздно.

В США картина с «социологическими партизанами» была и того показательнее — даже когда выяснилось, что сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа одерживают победу во многих ключевых штатах, социологи рисовали какие-то виртуальные картинки электоральных предпочтений, предсказывая победу Хиллари Клинтон.

Можно утверждать, что нынешняя представительная демократия перестала быть на Западе удобным инструментом для местных элит, которые уже привыкли к тому, что результаты голосования «подсчитаны, предсказаны, утверждены, приятны».

Теперь западный истеблишмент постоянно сталкивается с тем, что послушное «избирательное стадо» фактически врет в лицо тем, кто проводит опросы. Выяснилось, что жители имеют свою «фигу в кармане», показывая ее время от времени по предоставленному им поводу.

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Кризис модели будущего, которая сейчас находится в неопределенности как в США, так и в Европе, раскалывает западные страны, а «социологические партизаны» лишь привносят дополнительный фактор неопределенности в политический процесс.

По сути, можно говорить о том, что в прошлом всемогущие элиты Запада растеряли рычаги управления собственными обществами и превратились в бесполезных и малоуважаемых «слабых мира сего».