Снег с градом неожиданно выпал в центре Москвы в начале лета

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Москва, 2 июня. В центре Москвы в июне выпал мокрый снег, сообщили очевидцы.

В районе Киевского вокзала и площади Европы 2 июня пошел мокрый снег. Кроме того, москвичи сообщают о граде, который обрушился на город во второй день лета.

«С 8.00 до 21.00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — предупредили жителей и гостей столицы в московском метеобюро.

Впрочем, не теплее июнь и в Петербурге. Балтийский циклон будет определять погоду в Северной столице в эту пятницу, принеся с собой дожди и ураганный ветер.