Медведи потревожили мертвецов в поселке ХМАО

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Ханты-Мансийск, 2 июня. Медведи разорили кладбище в поселке ХМАО. Местные жители обратились за помощью в полицию после того, как хищники буквально разворошили пристанище мертвых.

За последнее время это уже второй визит семейства косолапых на кладбище в поселке Кирпичный. Сначала на окраину поселка ходили медведица с медвежонком, они пугали людей, но никого не трогали. Затем медведи отправились на кладбище. После их визита были немного повреждены ограды, сообщил Ura.Ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас жители поселка напуганы. Они написали обращение в Департамент природных ресурсов с просьбой отогнать хищников от поселка. Однако эксперты считают, что жители поселка сами виноваты в нашествии медведей. Многие из них подкармливают диких зверей. Так, один из косолапых обосновался неподалеку от поселка Кирпичный, где неравнодушные водители начали оставлять ему продукты на ужин.