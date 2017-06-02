Гости ПМЭФ обещают технологический рывок, который уподобит нас неандертальцам

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Санкт-Петербург, 2 июня. Председатель Совета директоров Hyperloop One Шервин Пишевар на полях ПМЭФ сравнил современного человека с неандертальцем.

«По сравнению с тем, как мы разовьемся в ближайшие десятилетия, современный человек напоминает неандертальца», — заявил он, выступая на сессии «Искусственный интеллект».

При этом Пишевар подчеркнул, что наши предки «убили неандертальцев благодаря гораздо более развитому мозгу и способности адаптироваться».

Напомним, компания Hyperloop One занимается технологией высокоскоростных перевозок. В сентябре минувшего года, как сообщает телеканал RT, миноритарный акционер компании Зиявудин Магомедов сообщил о планах построить трассу для «поезда будущего» между Москвой и Лондоном

В конце мая этого года стало известно о том, что Hyperloop One рассматривает маршрут Москва — Санкт-Петербург как один из возможных проектов в России.

