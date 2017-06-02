Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Гости ПМЭФ обещают технологический рывок, который уподобит нас неандертальцам

Гости ПМЭФ обещают технологический рывок, который уподобит нас неандертальцам

12:35  2 Июня 2017
58

Гости ПМЭФ обещают технологический рывок, который уподобит нас неандертальцам

Санкт-Петербург, 2 июня. Председатель Совета директоров Hyperloop One Шервин Пишевар  на полях ПМЭФ сравнил современного человека с неандертальцем. 

«По сравнению с тем, как мы разовьемся в ближайшие десятилетия, современный человек напоминает неандертальца», — заявил он, выступая на сессии «Искусственный интеллект». 

Гости ПМЭФ обещают технологический рывок, который уподобит нас неандертальцам

При этом Пишевар подчеркнул, что наши предки «убили неандертальцев благодаря гораздо более развитому мозгу и способности адаптироваться».

Напомним, компания Hyperloop One занимается технологией высокоскоростных перевозок.  В сентябре минувшего года, как сообщает телеканал RT, миноритарный акционер компании Зиявудин Магомедов сообщил о планах построить трассу для «поезда будущего» между Москвой и Лондоном

В конце мая этого года стало известно о том, что Hyperloop One рассматривает маршрут Москва — Санкт-Петербург как один из возможных проектов в России.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть