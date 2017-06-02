Армия США просит у сената денег на борьбу с «российской угрозой»

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Вашингтон, 2 июня. Министр армии США Роберт Спир попросил в следующем году направить его ведомству почти на 7 млрд долларов больше, чем в этом. Он объясняет это необходимостью борьбы с «угрозой» со стороны России.

Если сенат удовлетворит просьбу министра, посчитав ее оправданной, то бюджет армии США вырастет до 137 млрд долларов. Дополнительные миллиарды планируется направить на «сдерживание России в Европе». Об этом сегодня пишет RT.

Экс-сотрудник российской службы внешней разведки Владимир Горовой считает, что США таким образом хочет оказать давление на РФ.

«Мы себя не мним лидером всего мира, чтобы считать себя избранной нацией. Оставьте нас в покое и дайте нам спокойно жить. С какой стати мы будем нападать на НАТО, что мы там потеряли?» — цитирует эксперта издание.

Специалисты говорят, что на сегодняшний день, с военными расходами Вашингтона не сравнится ни одна страна в мире. Они в два раза превышают траты вместе взятых Китая и России.