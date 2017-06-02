ДНР: ВСУ обстреляли пригород Донецка из противотанковых гранатометов

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Донецк, 2 июня. Украинские силовики более трех часов вели обстрел поселка Александровка на западе Донецка, сообщил глава поселковой администрации Константин Чалый.

«Сегодня утром с 7.00 начался сильный обстрел противотанковыми гранатометами по окраинам поселка и по «серой зоне», — констатировал Чалый.

По его словам, атака ВСУ уже закончилась, однако по-прежнему нет никаких гарантий безопасности. Из-за этого представители администрации не могут выехать на место обстрела, чтобы изучить район на наличие поврежденных домов и раненых людей.

Ранее сообщалось, что два жилых дома, автозаправочная станция и линии электропередачи в селе Луково Тельмановского района ДНР получили повреждения при обстрелах со стороны ВСУ.