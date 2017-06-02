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Происшествия
ФСБ задержала россиян, организовавших крупную нарколабораторию в Москве

ФСБ задержала россиян, организовавших крупную нарколабораторию в Москве

11:49  2 Июня 2017
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ФСБ задержала россиян, организовавших крупную нарколабораторию в Москве

Москва, 2 июня. ФСБ задержала группу людей, которые производили и впоследствии сбывали синтетические наркотики в Москве. 

Так, в центре общественных связей ведомства сообщили, что в ходе обысков в пойманных с поличным россиян были изъяли прекурсоры, химические реагенты, различное лабораторное оборудование, 230 литров наркосодержащей жидкости, а также 5,3 килограмма готового товара. Задержанные реализовывали через интернет крупные партии запрещенных веществ.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело, проводится расследование.

Напомним, актер, сыгравший в популярных сериалах «Универ» и «Интерны» Дмитрий Бушин, был арестован в Москве за хранение наркотиков
 

 

#москва #фсб #наркотики
Тимур Румянцев
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