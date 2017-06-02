Новости США: Трампу не позволили снять санкции с РФ, шпионы Обамы, туалетная бумага с лицом президента

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США, 2 июня. Дональд Трамп пытался снять с России санкции сразу после инаугурации, АНБ и Барак Обама следили устроили глобальную слежку за американцами, мексиканский бизнесмен выпустит туалетную бумагу с изображением 45-го президента США. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

План по отмене антироссийских санкций

Руководители администрации президента Дональда Трампа призвали сотрудников Госдепартамента США разработать планы по снятию санкций с России почти сразу после того, как президент Трамп вступил в должность в январе, сообщил сайт Yahoo News. Сотрудники Госдепа, в свою очередь, пытались убедить законодателей закрепить санкции, введенные бывшим президентом Бараком Обамой. «Белый дом серьезно рассматривал возможность отмены санкций в одностороннем порядке», — сказал бывший координатор политики санкций Дэн Фрид.

Выход из климатического соглашения

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о выходе из Парижского соглашения по климату, вызвав тем самым критику, как в Америке, так и за ее границами, сообщает The Washington Post. Большинство мировых лидеров, участвующих в соглашении, выразили разочарование и сожаление о решении Трампа. Основатель компании SpaceX Илон Маск и генеральный директор Disney Роберт Айгер покинули все советы Трампа, как и обещали. Главный исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн даже написал первый твит, в котором отметил, что выход из сделки — это шаг назад для США. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон и дочь Трампа Иванка были в числе тех, кто убеждал президента не выходить их соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Трампа «Сделать нашу планету великой снова». А ведущий телеканала CNN Фарид Захария, как сообщает Breitbart, заявил, что выход президента США из Парижского соглашения по климату запомнят как «день когда Америка подала в отставку в качестве лидера свободного мира».

Клинтон обвиняет демократов в своих неудачах

Хиллари Клинтон обвинила Национальный комитет Демократической партии США в том, что его члены не помогли ей в борьбе с Дональдом Трампом, сообщает Washington Examiner. Бывший начальник отдела анализа и обработки данных комитета отверг это обвинение. «Cегодняшние обвинения — это гребаная чушь, и я надеюсь, что вы понимаете , что вы хорошо работали», — написал он в Twitter. «Не дам бросить моих людей под автобус без боя», — дополнил он свое сообщение.

Хиллари Клинтон обвинила не только Национальный Демократический Комитет в своем проигрыше. Виновата оказалась и пресса: они рассказывали о скандале с электронной почтой так, «будто это был Перл-Харбор». Кроме того, как сообщает издание, оказались виноваты и Трамп с русскими: они слишком хорошо скоординировали свои действия, что, по ее словам, стоило ей Белого дома.

Глобальная слежка Обамы

Новости о слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за американцами во время президентства Барака Обамы, всплывшие на прошлой неделе, имеют большое значение, так как они намекают на возможную правдивость информации о слежке бывшего президента США за кампанией Трампа, сообщает Breitbart.

Запрет на въезд

Белый дом попросил Верховный суд США восстановить запрет на въезд в США граждан из стран, где большинство населения — мусульмане, сообщает британская служба новостей BBC. Ранее этот запрет был заблокирован судами низшей инстанции, объявившими запрет дискриминационным.

Американский климатический альянс

Несколько штатов США решили организовать альянс по климату Америки, сообщает Hill. В альянс уже входят: губернатор Нью-Йорка, губернатор Калифорнии и губернатор Вашингтона.

Также сообщается, что многие города мира осветили памятники архитектуры зеленым светом в поддержку Парижского соглашения о климате. Среди этих городов был и Нью-Йорк, несмотря на то, что Трамп объявил о выходе из сделки.

Туалетная бумага «Трамп»

Мексиканский бизнесмен, оскорбленный предвыборной кампанией Дональда Трампа, представит в этом году туалетную бумагу марки «Трамп», сообщает The Guardian. Слоганы бренда: «мягкость без границ», «да, это стена за которую мы готовы заплатить».

Mexican businessman launches a line of Donald Trump toilet paperhttps://t.co/vyIK9y9r7W pic.twitter.com/hWFGwxbSC8 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 2, 2017

Комики против политики

Знаменитый комедийный актер Джим Керри высказался в поддержку ведущей Кэти Гриффин, заявив, что «это ее работа — выходить за грань», сообщает Huffington Post. Он сказал, что комики — это последняя линия обороны и последний голос правды.

Напомним, что ведущую CNN уволили после того, как в Сети появились фотографии Гриффин, держащей в руке изображение окровавленной головы, похожей на голову президента США Дональда Трампа.

Калифорния и здравоохранение

Калифорнийский сенат принял новый план медицинского обслуживания, сообщает газета The Mercury News. За этот план выступала Ассоциация медсестер Калифорнии, которая организовывала демонстрации и представила доказательства того, что жители штата могут сэкономить сотни тысяч долларов в год с новой системой, через снижение цен на лекарства и устранение административных накладных расходов. Большинство семей и предприятий будут платить меньше за здравоохранение, даже с учетом новых налогов, потому что им больше не придется платить взносы и оплачивать франшизы.

Эминем и Оксфордский словарь

Песня репера Эминема Stan, написанная в 2000 году, попала в Оксфордский словарь, сообщает британская служба новостей BBC. Слово Stan официально признано словарем и имеет значение «навязчивый или слишком рьяный поклонник определенной знаменитости». В оригинальной песне поется как раз о таком ретивом фанате.