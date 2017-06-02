Силуанов назвал цель реформы налоговой системы в России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Налоговую систему необходимо реформировать после 2018 года не для повышения доходов федерального бюджета, а для увеличения роста экономики. Таким мнением поделился глава министерства финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам российского министра, налоговая система должна главным образом реформироваться для создания условий роста российской экономики.

«Мы не должны через налоговую систему решать проблему неэффективности расходов, именно там нам необходимо искать шансы и возможности для сбалансированности бюджета, а не путем налогов», — подчеркнул Силуанов.

Глава ведомства также отметил, что налоговая реформа должна стать одним из механизмом обеспечения темпов роста выше средних.

Силуанов добавил, что, если предприниматель вкладывает денежные средства в какой-то бизнес, то он должен быть уверен, что через 24 месяца налоги не увеличатся.