Донбасс: обстрелами ВСУ в ДНР повреждены дома, заправка и ЛЭП

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Донецк, 2 июня. Два жилых дома, автозаправочная станция и линии электропередачи в селе Луково Тельмановского района ДНР получили повреждения при обстрелах со стороны ВСУ, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной респулики.

Из-за обстрелов со стороны украинских силовиков повреждения получили два дома в селе Луково на улицах Советская и Первомайская. Разрушенными оказались АЗС и ЛЭП, сообщает Донецкое агентство новостей.

Напомним, стороны конфликта в Донбассе согласовали новый режим прекращения огня с полуночи 1 июня. Ранее в пятницу сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ 34 раза нарушили режим тишины.