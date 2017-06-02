Сирия сегодня: Дамаск атакует ИГИЛ, США закрепились в Ат-Танфе, курды подошли к Ракке

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Сирия, 2 июня. Американская коалиция укрепила свои позиции в районе Ат-Танфы. ВВС Сирийской Арабской Республики (САР) уничтожают боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Курды подошли к Ракке.

Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Ат-Танф раздора

Так называемая международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами укрепила свои позиции в районе Ат-Танфы на территории САР в связи с «возможной угрозой со стороны» Сирийской арабской армии (САА). Об этом заявил представитель военного ведомства США Джефф Дэвис.

Напомним, в середине мая американская коалиция нанесла удар по позициям правительственных войск в районе Ат-Танфа. Заметим, что атака по сирийским войскам произошла в пределах установленной зоны предотвращения конфликтов. По мнению Пентагона, «эти силы» представляли угрозу войскам коалиции.

Как ранее сообщалось, военные коалиции, прежде чем нанести удар, дали предупредительный залп и выполнили демонстративный пролет авиации — они остались без реакции. В результате авиаудара был уничтожен танк и строительное оборудование.

В свою очередь глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в связи с действиями коалиции Россия тревожит, что идет размытие понятий о необходимости объединения усилий против международного терроризма в Сирии.

Дамаск атакует ИГИЛ*

Воздушно-военные силы Сирии нанесли удары по позициям боевиков «Исламского государства»* в районе города Дейр-эз-Зор. В результате авианалета террористы понесли серьезные потери. Было ликвидировано более 50 боевиков. Авиаудар был нанесен в окрестностях пригорода Эль-Мухендисин и близлежащих селах Ховейджа и Эль-Бугейлия.

Отметим, что сирийские пилоты атаковали тыловую базу террористов. Помимо всего прочего, авиация САР сбросила гуманитарную помощь в городские районы Дейр-эз-Зора.

В то же время Сирийская арабская армия осуществляет наступление в районе Масканы. В ходе ожесточенных боестолкновений боевиков удалось выбить из района зернохранилищ, а также из кварталов Джадиа Сагхира и Джадиа Кабира.

Курды надвигаются

«Демократические силы Сирии», основу которых составляют курдские вооруженные формирования и местные арабские племена, продолжают наступать на так называемую «столицу» «Исламского государства» — город Ракка. По последней информации, курдам при активной поддержке коалиции США за последние дни удалось освободить 350 квадратных километров территории от боевиков ИГ*.

Таким образом, до «столицы» «Исламского государств» остается приблизительно три километра. В свою очередь в Пентагоне сообщили, что штурм Ракки коалиционными силами может стартовать уже в ближайшие дни. Точная дата не называется.

В то же время боевики «Исламского государства» объявили о начале эвакуации из города Эль-Мансуры, который штурмуют курды. Отход террористов должен начаться в пятницу, 2 июня.

Отмечается, что, в соответствии с соглашением, которое было достигнуто «Демократическими силами Сирии», боевики «Исламского государства» покинут Эль-Мансура в районе Бадиа.

* Организация запрещена на территории РФ.