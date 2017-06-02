Европейские бизнесмены на ПМЭФ назвали маневр «22/22» «налогом на прогресс»

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф на полях ПМЭФ заявил, что налоговый маневр «22/22», предусматривающий повышение НДС и страховых взносов на большие зарплаты, является «налогом на прогресс».

Напомним, налоговый маневр «22/22», который предлагает провести Минфин, предусматривающий увеличение НДС с 18% до 22% и снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 22%.

Шауфф пояснил, что европейские компании используют передовые технологии, требующие высококвалифицированных работников с высокой заработной платой. С таких зарплат страховые взносы составляют 15%. «Замена ставки 15% на единую ставку 22%, очевидно, означает повышение налоговой нагрузки для наиболее передовых компаний, и, по сути, будет налогом на прогресс», — пояснил Шауфф.

Повышение НДС, по его мнению, также увеличит нагрузку на оплату труда, потому что зарплата сотрудников входит в состав добавленной стоимости. «Переложить повышение НДС на покупателей будет трудно или невозможно в связи со снижением покупательной способности», — заключил глава АЕБ.

