ДНР: за первые сутки перемирия в Донбассе Киев 34 раза нарушил режим прекращения огня

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Донецк, 2 июня. Украинские силовики подвергли обстрелам 17 населенных пунктов Донецкой народной республики.

Представители Минобороны ДНР сообщают, что очередной режим перемирия вступил в силу с 1 июня. Стороны заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня, однако Киев нарушил свои обещания.

В военном ведомстве подчеркнули, что огонь по населенным пунктам Республики велся с применением стрелкового оружия, гранатометов, минометов, БТР, БМП, танкового вооружения и тяжелой артиллерии.

Власти ДНР отмечают, что на данный момент в Минске приняты уже три документа, которые регламентируют пункты деэскалации конфликта, однако даже после заключения соглашений о перемирии украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня.