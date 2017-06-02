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Общество
Рособнадзор лишил аккредитации два российских вуза

Рособнадзор лишил аккредитации два российских вуза

11:07  2 Июня 2017
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Рособнадзор лишил аккредитации два российских вуза

Москва, 2 июня. Рособрнадзор прекратил прием в два частных вуза, еще одно учебное заведение частично лишили аккредитации, сообщает пресс-служба ведомства.

После тщательной проверки Рособнадзор запретил прием в Байкальский гуманитарный институт, Институт международной торговли и права, а Московская академия экономики и права была частично лишена аккредитации.

Отметим, что наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие работы учебного заведения федеральным стандартам. В случае приостановления аккредитации или ее лишения вуз может вести преподавательскую деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако учебное заведение не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца или гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах России.

#университет #рособрнадзор
Дима Оленин
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