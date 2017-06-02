Вы не будете в тени Роналду: «Арарат» пригласил в клуб звезду «Реала» Бейла

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Москва, 2 июня. Новый столичный клуб «Арарат» после подписания бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко объявил, что намерен пригласить в команду бывшего одноклубника россиянина по английскому «Тоттенхэму» Гарета Бейла.

Напомним, что 27-летний Бейл вместе с Криштиану Роналду выступает за мадридский «Реал».

«Уважаемый Гарет Бейл, мы хотим видеть вас в нашей команде в России вместе с вашим приятелем Павлюченко. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду» — говорится в сообщении официального Twitter клуба.

Отметим, что ФК «Арарат» был создан в этом году после получения лицензии Российским футбольным союзом для выступления во втором дивизионе ФНЛ, сообщает «Свободная пресса».

Ранее экс-форвард Павлюченко заключил контракт с клубом «Арарат».