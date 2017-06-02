Подростки украли из магазина в ХМАО девять мешков наполнителя для кошачьего туалета

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Нефтеюганск, 2 июня. Двое подростков совершили ограбление зоомагазина в Нефтеюганском районе ХМАО. Ребята вынесли девять мешков наполнителя для кошачьего туалета, сообщили в местных правоохранительных органах.

16-летние подростки решили немного заработать. Ради этого ребята готовы были даже преступить закон: они решили ограбить зоомагазин в Нефтеюганском районе.

Ночью они пробрались в павильон и вывезли на санках первое, что обнаружили — девять мешков наполнителя для кошачьего туалета.

Однако афера не удалась: воров на выходе поймала охрана. Оставив добычу, подростки бросились в бега, передает Ura.Ru.

Против них возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище. Ребятам грозит пять лет лишения свободы.

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