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Экономика
ЦБ РФ начал работу над созданием национальной виртуальной валюты

ЦБ РФ начал работу над созданием национальной виртуальной валюты

11:42  2 Июня 2017
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ЦБ РФ начал работу над созданием национальной виртуальной валюты

Санкт-Петербург, 2 июня. Банк России создает электронные деньги. Работа над нормативными документами и правовыми актами уже ведется.

Об этом заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала на площадке международного экономического форума, второй день которого стартовал в Петербурге.

ЦБ РФ начал работу над созданием национальной виртуальной валюты

«Все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — сказала она.

Запред ЦБ добавила, что массовое использование информационной технологии блокчейн в России может быть запущено через 7–10 лет.

#скоробогатова
Алексей Громов
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