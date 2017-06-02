Минэнерго сообщило о сокращении добычи и переработки нефти в России в 2017 год

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Санкт-Петербург, 2 июня. Минэнерго сообщило о прогнозах по добыче и переработке нефти в России в 2017 году. Так, добыча черного золота, включая газовый конденсат, сократится на 0,2% и составит 547,5 млн тонн. В прошедшем году этот показатель составлял 548,6 млн тонн.

В 2018 году добыча в зависимости от сценариев составит от 547,5-551 млн тонн, в 2019-м - 553,7-556,7 млн тонн, а в 2020 году - 553,7-556,7 млн тонн.

Объем первичной переработки нефти в России в 2017 году также ожидает падение. Этот показатель, по данным ведомства, сократится по сравнению с прошлым годом на 1,8% и составит 280 млн тонн.

В 2018 году переработка может достичь 275-278 млн тонн, в 2019 году - 273-278 млн тонн, в 2020 году - 271-278 млн тонн, уточнили в министерстве.

