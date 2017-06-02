Глава ПФР опроверг индексацию выплат работающим пенсионерам в 2017 году

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в этом году ПФР не готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Мы пока исполняем действующее законодательство, — сказал Дроздов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. — И на этот год никаких таких предложений не готовим».

При этом он подтвердил, что на отчете правительства в Государственной думе соответствующий вопрос обсуждался, но никакого решения не было принято.

Напомним, накануне первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что повышение пенсионного возраста в России не может быть принято без общественного консенсуса.