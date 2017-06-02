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Россия
Глава ПФР опроверг индексацию выплат работающим пенсионерам в 2017 году

Глава ПФР опроверг индексацию выплат работающим пенсионерам в 2017 году

11:07  2 Июня 2017
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Глава ПФР опроверг индексацию выплат работающим пенсионерам в 2017 году

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что в этом году ПФР не готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. 

«Мы пока исполняем действующее законодательство,  — сказал Дроздов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.  — И на этот год никаких таких предложений не готовим». 

При этом он подтвердил, что на отчете правительства в Государственной думе соответствующий вопрос обсуждался, но никакого решения не было принято.

Напомним, накануне первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что повышение пенсионного возраста в России не может быть принято без общественного консенсуса.

#пенсионеры
Тимур Румянцев
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