Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Назван топ-5 лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов АСИ

Назван топ-5 лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов АСИ

10:46  2 Июня 2017
106

Назван топ-5 лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов АСИ

Санкт-Петербург, 2 июня. Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах в текущем году. Об этом сообщили в ходе второго дня Международного экономического форума в Северной столице. 

Отмечается, что нынешний лидер — Татарстан — трижды кряду становится во главе рейтинга. Вторую и третью строчки в данном рейтинге в минувшем году занимали Белгородская и Калужская области.

Назван топ-5 лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов АСИ

Напомним, что рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями. Рейтинг оценивает эффективность работы регионального руководства по формированию благоприятной предпринимательской среды.  

За тройкой расположились Тульская и Калужская области. Затем в списке идут Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, а также Московская, Ульяновская области. 

Санкт-Петербург попал в топ-20. 

Напомним, в эти дни в Петербурге проходит ПМЭФ-2017. 

Назван топ-5 лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов АСИ

#москва #петербург #экономика #татарстан #рейтинг #бизнес
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть