Назван топ-5 лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов АСИ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Татарстан, Чувашия и Москва стали лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах в текущем году. Об этом сообщили в ходе второго дня Международного экономического форума в Северной столице.

Отмечается, что нынешний лидер — Татарстан — трижды кряду становится во главе рейтинга. Вторую и третью строчки в данном рейтинге в минувшем году занимали Белгородская и Калужская области.

Напомним, что рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями. Рейтинг оценивает эффективность работы регионального руководства по формированию благоприятной предпринимательской среды.

За тройкой расположились Тульская и Калужская области. Затем в списке идут Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, а также Московская, Ульяновская области.

Санкт-Петербург попал в топ-20.

Напомним, в эти дни в Петербурге проходит ПМЭФ-2017.