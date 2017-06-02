В июне Toyota снизила цены в России на три ключевые модели

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Москва, 2 июня. Компания Toyota в июне снижает цены на ключевые модели бренда — Camry, Corolla и RAV4. Как сообщается в пресс-релизе компании, эта акция приурочена к 15-летию работы Toyota в России.

Так, Toyota RAV4 в комплектации «Стандарт» можно приобрести за 1 млн 415 тыс. рублей, Toyota Camry — 1 млн 329 тыс. рублей, Toyota Corolla (комплектация «Классик») — 933 тыс. рублей.

Уточняется, что выгодное предложение действует с 1 по 30 июня. Кроме того, на Camry и RAV4 действует кредитное предложение со ставкой 9,2 % годовых.

Добавим, ранее компания Toyota представила модель Camry нового поколения в версии для домашнего рынка, почти в точности повторяющую американскую модификацию.