Россия не откажется от своих обязательств по климатическому соглашению после выхода США

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Санкт-Петербург, 2 июня. Вице-премьер Александр Хлопонин сегодня в рамках ПМЭФ заверил, что Россия не собирается отказываться от своих обязательств по Парижскому климатическому соглашению. По его словам, Москва продолжит последовательно их выполнять.

Вице-премьер назвал выход США из соглашения по климату «их личным делом» и подчеркнул, что Россия продолжает последовательно выполнять взятые на себя обязательства. «И не собираемся от этого отказываться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, объяснив это заботой об экономических интересах Вашингтона.