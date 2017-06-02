В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал на территории САР 11 фактов нарушения режима прекращения огня.

В бюллетене Минобороны РФ отмечается, что турецкая сторона сообщает о десяти случаях нарушения перемирия. Факты нарушений отмечались в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Хама и Кунейтра. Обстановка в зонах деэскалации расценивается как стабильная.

В большинстве случаев боевики террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России) открывали беспорядочную стрельбу по позициям правительственных войск.

В Сирии продолжаются переговоры о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия. На данный момент к режиму прекращения огня присоединились 219 поселений. Российские военные за сутки доставили более четырех тонн гуманитарного груза в провинции Алеппо, а также в города Дамаск и Хомс. Помощь оказана 1306 мирным жителям. ВКС РФ обеспечили поставку 21 тонны продуктов в Дейр эз-Зор по линии ООН.

* Организация запрещена на территории РФ.