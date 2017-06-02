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Общество
Составлен топ-10 самых сексуальных городов мира

Составлен топ-10 самых сексуальных городов мира

11:15  2 Июня 2017
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Составлен топ-10 самых сексуальных городов мира

Москва, 2 июня. Специализирующаяся на эротических приложениях для смартфонов компания составила топ-10 самых «сексуальных» городов мира, где отношение к интиму наиболее позитивное и толерантное.

На вершине рейтинга по праву оказался «город влюбленных» Париж, передает Maxim. Также в список городов, где высоки шансы заняться сексом, попали  Рио-де-Жанейро, Лос-Анджелес, Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Сан-Паулу, Лас-Вегас, Ибица и Амстердам.

Составлен топ-10 самых сексуальных городов мира

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на издание, составители рейтинга учитывали мнение более 450 тыс. человек по всему миру. Кроме того, они воспользовались данными ВОЗ и департаментов здравоохранения. Принимались во внимание степень сексуальной активности граждан различных стран, их раскрепощенность, отношение к видео и программам для «взрослых», сексуальным меньшинствам и т.п.

Алексей Громов
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