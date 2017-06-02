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Общество
«ВИМ-Авиа» уводит пилотов из других авиакомпаний

«ВИМ-Авиа» уводит пилотов из других авиакомпаний

10:38  2 Июня 2017
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«ВИМ-Авиа» уводит пилотов из других авиакомпаний

Москва, 2 июня. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» уводит пилотов из других компаний. Как стало известно ФАН, это объясняется тем, что существующий ныне летный состав авиакомпании не справляется с той нагрузкой, которую взяла на себя «ВИМ-Авиа», в связи с чем и набирается дополнительный летный состав.

Уже приобретены новые аэробусы. В настоящее время авиакомпания нанимает новых пилотов и бортпроводников.

Первыми «перебежчиками» становятся пилоты авиакомпании «Россия», где в последнее время сложилась сложная ситуация между руководством и летным составом. Пилотам и бортпроводникам «срезали» зарплату. Более того, летчики вылетывают санитарную норму всего на 60%, в то время как пилоты «Вим-Авиа» наоборот перегружены работой.

Тимур Румянцев
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