Пропавшую без вести беременную женщину обнаружили в Петербурге после попытки суицида

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Санкт-Петербург, 2 июня. Нетрезвая беременная женщина попыталась покончить с собой в центре Петербурга. Сейчас женщина находится в больнице.

Как стало известно ФАН, будущая мать была госпитализирована накануне поздно вечером. Медики диагностировали у нее острое отравление феназепамом, на левой руке были обнаружены резаные раны. Женщина находится на третьем месяце беременности, уточнил источник в правоохранительных органах.

При проверке выяснилось, что она находится в федеральном розыске с 2012 года, как утратившая связь с родственниками.

