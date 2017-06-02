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Происшествия
Пропавшую без вести беременную женщину обнаружили в Петербурге после попытки суицида

Пропавшую без вести беременную женщину обнаружили в Петербурге после попытки суицида

10:47  2 Июня 2017
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Пропавшую без вести беременную женщину обнаружили в Петербурге после попытки суицида
Санкт-Петербург, 2 июня. Нетрезвая беременная женщина попыталась покончить с собой в центре Петербурга. Сейчас женщина находится в больнице. 

Как стало известно ФАН, будущая мать была госпитализирована накануне поздно вечером. Медики диагностировали у нее острое отравление феназепамом, на левой руке были обнаружены резаные раны. Женщина находится на третьем месяце беременности, уточнил источник в правоохранительных органах.

При проверке выяснилось, что она находится в федеральном розыске с 2012 года, как утратившая связь с родственниками. 
 

Ярослава Замысловатова
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