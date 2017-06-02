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Экономика
Сечин рассказал о будущем нефтяного рынка

Сечин рассказал о будущем нефтяного рынка

10:38  2 Июня 2017
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Сечин рассказал о будущем нефтяного рынка

Санкт-Петербург, 2 июня. Нефтяной рынок России успешно развивается и привлекает капитал, несмотря на внешние ограничения. Об этом в ходе международного экономического форума, который проходит в Петербурге, рассказал главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

В 2016 году эксперты наблюдали длительные периоды волатильности рынка. По итогам первого квартала текущего года она снизилась до 25%. 

Сечин рассказал о будущем нефтяного рынка

По словам Сечина, сейчас в мире наблюдается усиление национальных нефтегазовых компаний. Довольно активно в этом направлении действует Китай, аналогичные стратегии реализуются в Индии. 

Что касается продленного соглашения о сокращении добычи нефти, то к середине следующего года эти «потерянные» объемы будут нивелированы добычей сланцевой нефти в США, уверен Сечин.

#сечин
Алексей Громов
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