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Экономика
Правительство РФ подсчитало затраты операторов на выполнение «пакета Яровой»

Правительство РФ подсчитало затраты операторов на выполнение «пакета Яровой»

10:26  2 Июня 2017
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Минсвязи России подсчитало затраты операторов на выполнение «пакета Яровой»

Санкт-Петербург, 2 июня. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на панельной сессии Петербургского международного экономического форума подсчитало затраты операторов на выполнение антитеррористического «пакета Яровой» России. Об этом в пятницу сообщил глава министерства по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

По предварительной оценке ведомства, затраты составят 120-130 млрд рублей. 

Напомним, в середине мая стало известно, что российская телекоммуникационная компания МТС создает в одном из российских мегаполисов пилотную зону для испытания оборудования в рамках реализации закона Яровой.

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Дана Балан
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