ВКС РФ поддержали танковую атаку САА под Пальмирой

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Пальмира, 2 июня. Танковые подразделения САА под прикрытием ВКС РФ атаковали позиции «Исламского государства»* в пустынной части провинции Хомс.

Военные источники отметили, что результатом совместного наступления российских и сирийских военных стал прорыв обороны запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В атаку идут наземные подразделения Сирийской арабской армии, а также Т-90,Т-72 и БМП САА.

Ранее сообщалось, что еще один прорыв обороны игиловцев был совершен около Аль-Абасии, населенный пункт расположен к югу от Пальмиры. Командование ВС САР подчеркивает, что важнейшим фактором успешного наступления является присутствие на данном участке фронта российских летчиков.

* Организация запрещена на территории РФ.