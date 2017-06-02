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Новости Сирии
ВКС РФ поддержали танковую атаку САА под Пальмирой

ВКС РФ поддержали танковую атаку САА под Пальмирой

10:27  2 Июня 2017
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ВКС РФ поддержали танковую атаку САА под Пальмирой

Пальмира, 2 июня. Танковые подразделения САА под прикрытием ВКС РФ атаковали позиции «Исламского государства»* в пустынной части провинции Хомс.

Военные источники отметили, что результатом совместного наступления российских и сирийских военных стал прорыв обороны запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В атаку идут наземные подразделения Сирийской арабской армии, а также Т-90,Т-72 и БМП САА.

ВКС РФ поддержали танковую атаку САА под Пальмирой

Ранее сообщалось, что еще один прорыв обороны игиловцев был совершен около Аль-Абасии, населенный пункт расположен к югу от Пальмиры. Командование ВС САР подчеркивает, что важнейшим фактором успешного наступления является присутствие на данном участке фронта российских летчиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #вкс рф #саа #пальмира #хомс
Алексей Громов
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