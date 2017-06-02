Житель Тамбова зарезал бабушку и дедушку «за жадность» и лег спать

В Избранное

Скопировать

Тамбов, 2 июня. Тамбовские следователи раскрыли убийство супружеской пары, совершенное накануне в Октябрьском районе города. По факту убийства 82-летнего мужчины и его 79-летней жены возбуждено дело по статье «Убийство двух лиц». В настоящее время задержан их 26-летний внук.

По данным следствия, пенсионеры воспитывали мужчину с малолетнего возраста. Накануне он пришел к ним в квартиру и потребовал дать денег. Услышав отказ, внук пришел в бешенство. «Мужчина нанес пенсионерам множественные удары ножом по различным частям тела. После этого подозреваемый выпил спиртное и лег спать в квартире убитых. Позже тела потерпевших обнаружила их дочь», — сообщили в СУ СК по Тамбовской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.