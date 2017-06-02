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Политика
Песков прокомментировал введение США новых санкций

Песков прокомментировал введение США новых санкций

10:16  2 Июня 2017  /обновлено: 10:35  02 Июня 2017
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Песков прокомментировал введение США новых санкций

Санкт-Петербург, 2 июня. Санкции США против КНДР негативно влияют на двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

В Кремле сожалеют о новых санкциях США. Пресс-секретарь президента РФ назвал произошедшее инерционными действиями Вашингтона.

«Это (санкции. — Прим. ФАН) является фактором, который продолжает оказывать негативное влияние на наши двусторонние отношения», — обратил внимание Песков.

Накануне стало известно, что Минфин США расширил санкции против КНДР, под которые попали российский компании и гражданин РФ, который, по данным американского ведомства, якобы «связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation».

#песков
Катерина Тимошенская
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