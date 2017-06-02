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Экономика
Шувалов озвучил возможные сроки приватизации «Газпрома» и «Роснефти»

Шувалов озвучил возможные сроки приватизации «Газпрома» и «Роснефти»

10:10  2 Июня 2017
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Шувалов озвучил возможные сроки приватизации «Газпрома» и «Роснефти»

Санкт-Петербург, 2 июня. «Газпром» и «Роснефть» могут быть приватизированы в течение 7-10 лет. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли «Газпром» и «Роснефть» быть приватизированы в течение 7-10 лет, Шувалов ответил, что «конечно, могут». 

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-премьер добавил, что приватизацию нужно проводить с умом. 

#роснефть #газпром #шувалов
Олеся Волкова
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