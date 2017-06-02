Ученые узнали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

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Лондон, 2 июня. Британские и американские ученые прогнозируют вытеснение людей с рабочих мест роботами уже при жизни нынешнего поколения. Об этом сообщили специалисты Института будущего человечества Оксфордского университета и отделения политических наук Йельского университета.

По прогнозам ученых, роботы заменят переводчиков уже в 2014 году, а водителей — в 2027. К 2031 году работу потеряют продавцы, а в писателях мир перестанет нуждаться в 2049 году. Кроме того, искусственный интеллект, по мнению экспертов, сможет заменить даже хирургов. По прогнозам ученых, это произойдет в 2053 году.

«Чтобы успеть за переменами, государству следует их предвидеть», — цитирует экспертов «Дни.ру».

Ранее ученые заявили, что вливание молодой крови спасет людей от рака и болезни Альцгеймера.