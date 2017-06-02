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Россия
ВКС РФ введут в строй три новых РЛС «Воронеж» до ноября 2017 года

ВКС РФ введут в строй три новых РЛС «Воронеж» до ноября 2017 года

10:14  2 Июня 2017
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ВКС РФ введут в строй три новых РЛС «Воронеж» до ноября 2017 года

Москва, 2 июня. В течение лета военные специалисты Минобороны РФ продолжат создание новейших радиолокационных станций в северных широтах России.

В пресс-службе военного ведомства России отмечают, что работы будут вестись в Мурманской области и Республике Коми, также на территории Российской Федерации планируется строительство новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, позволяющих ВКС РФ контролировать космическое пространство.

ВКС РФ введут в строй три новых РЛС «Воронеж» до ноября 2017 года

До ноября текущего года ВКС РФ завершат испытания и поставят на боевое дежурство три РЛС «Воронеж», которые войдут в систему предупреждения о ракетном нападении. Станции разместятся на Алтае, в Оренбургской области и Красноярском крае. Отмечается, что по периметру страны создано сплошное защитное поле от возможной ракетной агрессии.

#вкс рф #минобороны рф #воронеж #рлс
Алексей Громов
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