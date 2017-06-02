Власти Москвы назвали 25 станций метро, на которых появятся туалеты

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Москва, 2 июня. 38 модульных комплексов с одной-двумя кабинками туалетов установят на 25 станциях метро в Москве. Инициаторы установки туалетов обещают, что их появление не испортит внешний вид станций.

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, один модульный комплекс уже установлен на переходе между станциями «Александровский сад» и «Библиотека имени Ленина», его отделка напоминает мрамор. В кабинке есть антивандальные стекла, сушилки для рук, раковины и крючки для верхней одежды. Также в наличии тревожная кнопка для вызова дежурных по станции или медиков. Для оплаты услуги можно воспользоваться картой «Тройка».

«Площадки для туалетных комплексов выбирались так, чтобы кабинки не мешали проходу пассажиров. Их разместят в переходах между станциями или в вестибюлях за турникетными линиями», — утверждается на сайте.

Там же опубликован список станций метро, где появятся туалеты. Среди них «Чкаловская», «Менделеевская», «Цветной бульвар», «Сокольники» и другие.

Подрядчика для установки комплексов выберут в июне. Он должен будет не только установить объекты, но и следить за их чистотой, передает РИАМО.